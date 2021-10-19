舒瓦伯写纪录满贯炮轰太空人 红袜美联冠军赛领先

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（法新社波士顿18日电） 舒瓦伯今天轰出满贯炮，让红袜写下纪录，最终12比3获胜，在MLB美联冠军赛以2比1领先。

美国职棒大联盟MLB美国联盟冠军赛第3战，波士顿红袜今天在主场迎战太空人，红袜派出今年例行赛战绩13胜8败、防御率4.74的罗德里格斯（Eduardo Rodriguez）迎敌，太空人则推出本季拿下8胜3败，防御率3.62的厄基迪（Jose Urquidy）先发。

地主红袜此役在2局下半就大开杀戒，1出局后先靠1支安打、2个保送挤成满垒，瓦兹盖斯（Christian Vazquez）带有打点的安打让他们先驰得点。红袜在利用内野滚地球进帐第2分后，舒瓦伯（Kyle Schwarber）于连获3个坏球之际，将厄基迪一记93英里的四缝线速球送出右外野全垒打墙，这支满贯炮让红袜单局扫进6分，以6比0领先。

舒瓦伯挥出的这支满贯炮，让红袜成为季后赛史上第一支能在同一个系列赛中，轰出3发满贯全垒打的球队。

瑞福洛（Hunter Renfroe） 3下1出局后获保送，接着盗上二垒，并靠瓦兹盖斯的安打跑回红袜这场比赛第7分，此时阿洛尤（Christian Arroyo）再补上一支两分炮，让球队将领先扩大到9比0。

太空人4上反扑，靠着塔克（Kyle Tucker）的3分炮缩小落后差距，但马蒂内兹（J.D. Martinez）6下回敬一支两分炮，让红袜11比3保持大幅领先。

在德佛斯（Rafael Devers）8下挥出阳春炮，太空人9上反扑无力后，红袜以9分之差大胜，在美联冠军赛以2胜1负领先太空人。红袜先发投手罗德里格斯今天投6局，有7次三振，没有保送，被击出5支安打，只因挨了塔克那支3分炮丢掉3分自责分，拿下这场比赛的胜投。此役吞下败投的厄基迪，只投1.2局就被击出一发满贯炮在内的5支安打，丢掉6分中有5分是自责分。

美联冠军赛第4战，将于明天继续在波士顿进行，红袜若能在主场趁胜追击，将可率先「听牌」。

© 2021 AFP