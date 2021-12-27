航空业员工染Omicron激增 耶诞收假交通雪上加霜

（法新社纽约26日电） 民众准备结束被Covid-19疫情卷土重来打乱的耶诞假期，随着Omicron变异株新病例激增，假期旅行雪上加霜，今天有数千航班取消，许多活动也被迫喊卡。

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这个一年中最繁忙的旅行时节，24日至26日，已有约8300个航班取消，数万航班误点，多家航空公司坦言Omicron确诊激增造成人手不足。

航班追踪网站FlightAware指出，影响范围扩及全球，预料上班日整周仍会持续受影响，明天和28日分别会有1100多个和大约300个航班面临取消。

多家航空公司表示，不少机组员及地勤人员染疫后身体不适，进入隔离。

德国汉莎（Lufthansa）、达美（Delta）、联合（United Airlines）、英国航空（British Airways）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）等航空公司都被迫取消航班。

FlightAware表示，昨天耶诞节全球有近2900个航班取消，今天有3100以上，其中超过1300个架次是来自或飞往美国，今天另有超过1万4000个航班误点。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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