船舰在黑海遭俄罗斯军机骚扰 荷兰批侵略行为

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（法新社海牙29日电） 荷兰一艘军舰24日在黑海上航行，遭俄罗斯战斗机持续骚扰长达5小时，且俄机不断「危险低飞与逼近」，荷兰政府今天指控俄方战机行为已构成「侵略」。

荷兰护卫舰「艾佛森号」（HNMLS Evertsen）是与英国航空母舰所组成打击群的一部分，当时正与英国驱逐舰「卫士号」（HMS Defender）在黑海上航行，卫士号自称前一日也遭俄方警告。

荷兰国防部表示，艾佛森号当时航行于俄罗斯吞并的克里米亚（Crimea）东南方，俄国战机在5小时内「不断骚扰艾佛森号」，并「危险低飞且逼近，执行模拟攻击」。

荷兰国防部透过声明指出：「俄罗斯战机上配有炸弹及所谓的空对地飞弹…威吓了数小时后，还破坏艾佛森号的电子设备。」

荷兰国防部长白勒菲德（Ank Bijleveld-Schouten ）表示，俄罗斯的行为「不负责任」，荷兰将「向俄罗斯追究此事」。

她说：「艾佛森号有充分的理由在那里航行。没有任何理由可以帮这种侵略性行为开脱，这种行为也不必要地升高发生意外的风险。」

俄罗斯国防部透过声明表示，艾佛森号「开始朝克赤海峡（Kerch Strait）方向前进」后，这批俄罗斯黑海舰队24日紧急出动苏恺-30（Su-30）战斗机及苏恺24 （Su-24）轰炸机，以「防止俄罗斯联邦领海边界遭侵犯」。

声明指出，这些飞机「在荷兰海军船舰附近以安全的距离飞行」，而荷兰军舰当时也「立即改变航道」。

声明还说：「俄罗斯飞机是按照国际领空使用的规则飞行。」（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP