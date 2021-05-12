艺术家巴斯奇亚画作In this Case 逾31亿元售出

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（法新社纽约11日电） 美国已故涂鸦艺术家巴斯奇亚的画作「既然如此」（In this Case），今天在纽约佳士得拍卖会以9310万美元（约新台币31亿6000 万元）售出，成为巴斯奇亚作品的第2高拍卖价。

这幅1983年的画作以8100万美元拍出，但加上佣金等费用，最终价格攀上9310万美元，远高于佳士得拍卖行（Christie's）的估价5000万美元。

「既然如此」描绘一颗骷髅头，有红色背景。另一幅巴斯奇亚（Jean-Michel Basquiat）的骷髅画作「无题」（Untitled），2017年5月在纽约苏富比（Sotheby's）拍卖会上以1亿1050万美元售出，缔造巴斯奇亚作品的最高拍卖价纪录。

巴斯奇亚在「既然如此」中重复自身作品常见的两大主题，也就是解剖结构以及呈现非裔美国人的特点。

同一幅画作在2002年11月仅以99万9500美元出售，稍高于今天卖价的1/100，由此可见巴斯奇亚在艺术界的地位日高。

身为纽约客的巴斯奇亚生于1960年，1988年逝世。除了他之外，非裔美国画家长期遭收藏家看轻，在美术馆曝光度也偏低。

但近几年来，市场已开始重新评价许多非裔美籍画家。佳士得今天的春季拍卖会上就出现若干非裔艺术家的作品。

© 2021 AFP