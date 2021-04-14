艺术对撞政治 中国对奥斯卡从仰望变唾弃

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（法新社上海14日电） 奥斯卡颁奖典礼是好莱坞一年中最耀眼的夜晚，全球数以百万计观众会打开电视或透过其他管道收视，但今年的奥斯卡却会被中国弃如敝屣，只因为1部香港纪录片的入围。

赵婷的公路电影「游牧人生」（Nomadland）得奖呼声极高，但她却因为一篇旧专访从「中国骄傲」变成「辱华分子」，在家乡中国面临不少批评。

根据娱乐杂志「综艺」（Variety），中国长年「渴望赢得好莱坞肯定」，中央电视台（CCTV）2003年起年年转播奥斯卡颁奖典礼，中国网路平台过去也都有透过串流转播；但彭博（Bloomberg News）上月报导，中央宣传部已经下令，国家控制的媒体必须低调报导第93 届奥斯卡颁奖典礼，4月25日（北京时间4月26日）也不要直播颁奖实况。

在北京加紧控制的香港，今年则将是超过半世纪以来首次不会看到奥斯卡奖电视转播，香港无线电视台（TVB）表示，这「纯粹是商业决定」。

近几周，中国国家媒体的眼中钉，则是香港反送中纪录短片「不割席」（Do Not Split）。打从这部纪录片入围奥斯卡最佳纪录短片后，国营「环球时报」（Global Times）就毫不避讳地传达中国的不屑，称此片「缺乏艺术性、充斥偏颇的政治立场」。

「环球时报」表示：「这种电影如果得奖，会伤害中国观众感情，也会有损奥斯卡奖在中国影迷心中的声望。」

但执导「不割席」的挪威导演哈默（Anders Hammer）告诉法新社，他很高兴中国会有这种反应，「北京帮了我们好多」，「制作这部纪录片的主要目的不是得到奥斯卡，而是让大家注意到香港危急的状况」，「我们得到更多关注了」。

赵婷在中国的处境则是水深火热，39岁的她执导的「游牧人生」入围最佳影片、最佳导演、最佳女主角等6项提名，但当网友挖出她过去的专访，发现她似乎曾批评自己的出生地后，中国人的批评声浪，很快压过了包括金球奖等大奖的肯定。

「环球时报」头条引述「专家」写道：「赵婷的『游牧人生』赢得奥斯卡提名，但可能得不到中国人的原谅。」还有人说，中国影迷甚至可能抵制这部电影。

© 2021 AFP