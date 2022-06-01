艾加沙飓风袭墨西哥 雨灾至少10死20失踪

（法新社墨西哥瓦哈卡31日电） 墨西哥地方官员今天说，飓风艾加沙（Agatha）在墨西哥南部带来大雨，引发土石流和水灾，已造成至少10人死亡、约20人失踪。

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美国国家飓风中心（US National Hurricane Center）表示，艾加沙是今年东太平洋飓风季节的第一个飓风，也是自1949年有纪录以来，于5月在墨西哥太平洋沿岸登陆的最强飓风。

艾加沙飓风一边往内陆移动一边减弱，但今天仍在韦拉克鲁斯州（Veracruz）带来暴雨。

瓦哈卡州（Oaxaca）州长穆拉（Alejandro Murat）接受媒体访问时说，「目前约有20人下落不明，其中多数是在较高的山区」，此外，「很不幸地，地方当局初步通报有10人丧生」。

他稍早说，艾加沙登陆当天无人罹难，但今天凌晨的大雨造成河水溃堤及土石流。

艾加沙飓风昨天在瓦哈卡州的天使港（Puerto Angel）附近登陆，当时在最高为5级的飓风分级制中被归为2级飓风，风速每小时165公里。

墨西哥的太平洋沿岸和大西洋沿岸都经常遭受热带风暴侵袭，一般在5月到11月之间。

去年在墨西哥夺走最多人命的飓风是3级的葛瑞斯（Grace），8月在韦拉克鲁斯州和普艾布拉州（Puebla）共造成11人死亡。

© 2022 AFP