艾卡拉兹爆冷击败西西帕斯 闯美网男单4轮32年来最年轻

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（法新社纽约3日电） 西班牙18岁小将艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）今天在5盘大战中爆冷击败大会第3种子希腊好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），成为32年来闯进美国网球公开赛男单第4轮最年轻球员。

艾卡拉兹费时4小时7分钟，终场6比3、4比6、7比6（7/2）、0比6、7比6（7/5）击败今年法国公开赛亚军西西帕斯。

艾卡拉兹是自华裔美籍名将张德培1989年以17岁之龄晋级以来，打进美网男单第4轮最年轻选手，也是自乌克兰选手梅迪维夫（Andrei Medvedev）1992年法网晋级以来，挺进大满贯赛男单第4轮最年轻球员。

艾卡拉兹成为自1973年启用世界排名制度以来，在美网打赢排名前3的最年轻男子选手，也是继加拿大新星沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）2017年在蒙特娄击败当时世界排名第2的西班牙猛将纳达尔（Rafael Nadal）后，在ATP赛事有此表现的最年轻选手。

目前世界排名55的艾卡拉兹下一场将迎战排名141的德国选手古威奇次克（Peter Gojowczyk）。从会外赛打进来的古威奇次克以3比6、6比3、6比1、6比4淘汰瑞士对手拉克索宁（Henri Laaksonen），抢下第4轮门票。

© 2021 AFP