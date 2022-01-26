艾尔顿强打追加剂仍确诊 告别巡演达拉斯站顺延

（法新社纽约25日电） 正在进行告别巡回演场会的流行音乐界超级巨星艾尔顿强，虽打了两剂疫苗，还接种了追加剂，但仍不幸染疫，他在今天宣布告别巡演中两场达拉斯站的演出将要顺延。

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74岁的英国音乐人艾尔顿强（Elton John）在社群媒体发布声明说：「演出有变动总是令人十分失望，我对所有因此觉得不便的人感到万分抱歉，但我想这么做，来维护我自己和团队的安全。」 「不幸中的大幸是，我已完整接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗及追加剂，而我的症状非常轻微。」 那两场延期的演唱会，是艾尔顿强「永别黄砖路」（Farewell Yellow Brick Road）巡演中的其中两场，原订1月25日、26日在美国航空中心（American Airlines Center）举行，但艾尔顿强和美国航空中心表示，演唱会将改期，粉丝应保留入场门票。

艾尔顿强表示，他预期自己的身体能恢复元气，1月29日能在阿肯色州小岩城（Little Rock）站登台演出。

这次的巡演预料将是艾尔顿强的最后一次，但与其他表演艺术活动一样，演唱会也因为遇到疫情蔓延的情况，而被迫要取消或延期。 艾尔顿强这位流行音乐界的传奇人物最近接受臀部手术，因此将几场演出的日期顺延。 去年，艾尔顿强发行新专辑「封城乐章」（The Lockdown Sessions），所有歌曲是在谨守严格的防疫限制下录制完成的。

© 2022 AFP