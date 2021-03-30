艾未未感叹香港言论自由沦丧

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（法新社香港30日电） 知名中国当代异议艺术家艾未未偷拍朝天安门广场比中指的作品，已确定不会在香港的西九文化区M+博物馆展示，他哀叹香港言论自由的沦丧，但对于自己当年挑衅之作仍感到自豪。

艾未未曾是中国极力吹捧的对象，并曾协助设计北京奥运主场馆鸟巢，但因抨击时政特别是2008年造成8万7000人死亡的汶川大地震而惹怒当局，2011年被关押81天，4年后流亡德国柏林。

这位享誉全球的中国最知名当代艺术家在柏林的住处受访表示，中国式的箝制降临香港可说是意料之中。

他说：「任何言论自由的迹象，任何意见表达自由的迹象都可能被…宣告违法或意图颠覆政府。这是在中国大陆施行的法律，但现在香港也实施，毫无疑问。」

谈到这幅近来引发轩然大波的艺术创作，艾未未回忆，那是在1995年拍摄，开启了一系列现今名为「透视研究：天安门」（Study of Perspective: Tian'anmen ）的黑白照。

对于自己的创作又招来中国当局关注，他欣然接受说：「我无法抗拒这种骄傲的感受。」

不仅中国当局盯得紧，M+博物馆打算怎么办，香港艺文界也在睁大眼睛看。这座占地达6万平方公尺的展览场地，预计今年稍晚开幕，号称收藏了可说是当今世上最精华的当代中国艺术品。

M+博物馆的线上目录列有艾未未249幅作品，另外也收藏了美籍华裔摄影师刘香成拍摄1989年北京镇压天安门民运的照片。

但依据新颁布的香港国安法与当前香港政治氛围，届时M+博物馆是否会展出较受争议作品，各方存疑。

亲北京当局的香港政界人士已指控馆方违反新国安法，以及藉由收藏品「散布对国家的仇恨」。他们特别点名艾未未对天安门比中指的照片。

其实足迹遍及世界各地的艾未未不只在天安门广场留下比中指的影像纪实，而是已在超过100个地点这么做，包括美国白宫、德国的国会大厦（Reichstag）还有俄罗斯克里姆林宫（Kremlin）等。象徵政治权力的建物与文化重要地标，都是他比中指的创作对象。

他说，中国当局对于他在天安门比中指如此勃然大怒，这就是关键所在，「个人的小小手势就能演变为国家大事，并且真能撼动独裁政权的根基」。

对于近年来西方国家的博物馆，像是法国庞毕度中心（Centre Pompidou）与英国伦敦泰特现代美术馆（Tate Modern）相继和中国敲定协议，艾未未抨击说：「许多文化机构蜂拥至中国，但他们在意艺术所蕴含的最重要意义就是表达自由吗？」

他说：「目睹像是M+这样专业的博物馆承受难以想像的压力，而这些压力来自于他们想要取悦的同一个政府，他们还是默不吭声吗？他们敢比中指吗？」

© 2021 AFP