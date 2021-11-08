艾美怀丝个人遗物拍卖 总进帐为预期2倍

（法新社洛杉矶7日电） 英国已故女歌手艾美怀丝（Amy Winehouse）大批个人生前物品在美国加州拍卖会上出售，昨天和今天2天下来共进帐400万美元（约新台币1亿1252万元），金额是原先预期的2倍。

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朱力安拍卖公司（Julien's Auctions）的诺兰（Martin Nolan）在拍卖展开前表示：「当然有来自全球的歌迷、博物馆和收藏家会想要拥有一些这些物品、呵护它们，将它们放在博物馆展示，让她的事迹和回忆保持鲜活，同时替基金会募得一些款项。」

艾美怀丝2011年以这件黑底绿竹图样的紧身绕颈洋装登上塞尔维亚首都贝尔格勒（Belgrade）的演唱会舞台，一个月后，她便因急性酒精中毒香消玉殒，得年27岁。

艾美怀丝的双亲密契（Mitch）和珍妮丝（Janis）拍卖800件艾美怀丝生前个人物品，包括胸罩、DVD、书籍和化妆品等，艾美怀丝2011年在最后一场演唱会上所穿的洋装是拍卖会上一大亮点，今天以24万3200美元（约新台币684万元）金额落槌。

这场拍卖会的另一大亮点，是艾美怀丝在2007年全英音乐奖用过的义大利精品品牌Moschino订制心形手提包，这只提包以20万4800美元（约新台币576万元）成交。

艾美怀丝在表演期间穿过的其他服装，落槌价格大多介于1万2500美元至15万美元间。

朱力安拍卖公司整理出400多页的拍卖型录，让人一览这位歌手的影响力和歌唱生涯，以及让她成为时尚偶像的独特复古风格。

拍卖收益将流向艾美怀丝基金会，这个基金会专门协助对抗成瘾问题的弱势青年。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

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