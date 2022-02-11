「艾蜜莉的异想世界」法国导演筹资碰壁 求助Netflix

（法新社巴黎11日电） 法国导演尚皮耶居内（Jean-Paul Jeunet）或许打造出21世纪至今最有名的法国电影「艾蜜莉的异想世界」（Amelie），但他因找不到资助新电影的传统金主，被迫向Netflix求助。

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法新社报导，影音串流平台龙头Netflix成功与多位享负盛名却无法顺利筹措资金的制片人合作，制播电影作品，包括马丁史柯西斯（Martin Scorsese）的「爱尔兰人」（The Irishman）、艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）的「罗马」（Roma）和珍康萍（Jane Campion）的「犬山记」（The Power of the Dog）。

尚皮耶居内在寻找片商支持他的反乌托邦喜剧电影「乌龙智慧管家」（BigBug）时，也面临类似问题。这部新片主要叙述在人工智慧无所不在的未来世界，当机器人全面失控群起叛变，人类将遭逢空前危机，今天在Netflix上映。

尚皮耶居内告诉法新社：「在法国几乎没有人想支持我的新电影，我差一点忧郁症就要爆发了。」

「我要拍『黑店狂想曲』（Delicatessen，他的1991年剧情长片处女作）和『艾蜜莉的异想世界』的时候听过一样的话：这太奇怪了、太超脱世俗了、风险太高了。」

然而，Netflix打电话来的正是时候。尚皮耶居内说：「他们在24小时内就答应了。」

由于法国严格规定，电影必须上映3年后才能在串流平台播放，因此Netflix在法国面临一些极大的障碍。为了取得让步，Netflix在法国电影业投入大量资金。

尚皮耶居内不认为影音串流平台正在扼杀电影院。他说：「不会发生互相取代的情况。」

「（影音串流）平台还没取代电影院，就像电影院没有取代剧场一样。大片还是会在电影院播映，世界正在改变，我们必须适应。」

© 2022 AFP