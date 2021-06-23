艾顿读秒阶段惊天一灌 太阳击沉快艇西区决赛2连胜

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（法新社凤凰城22日电） NBA太阳今天靠艾顿终场前0.9秒的第一时间空中接力灌篮，加上布克浴血奋战攻下20分，最终104比103气走快艇，在西区冠军赛拿下2连胜。

美国职篮NBA西区第2种子凤凰城太阳和第4种子洛杉矶快艇，今天在西区冠军赛第2战缠斗到最后一刻，才戏剧性的分出胜负。太阳今天再于主场赢球，拿下2连胜后，目前在7战4胜制的系列赛以2比0领先。

今天这场比赛，地主太阳一路微幅领先，但终场前不到1分钟，乔治（Paul George）先是两罚俱中，接着跳投得手，让快艇逆转战局，太阳虽靠布克（Devin Booker）跳投要回领先，但乔治终场前22.2秒的跳投得手，让快艇再以1分领先。

眼看就要成为球队逆转英雄的乔治，终场前8.2秒却突然软手，两次罚球全部落空，留给太阳一线生机。

终场前0.9秒，落后1分的太阳握有球权，发球的克劳德（Jae Crowder）把球直接高吊篮下，艾顿（DeAndre Ayton）穿过对方4名防守球员杀进禁区后，第一时间把球灌进篮框，最终太阳就以1分之差惊险获胜。

太阳今天一路领先，但打得并不轻松，因为系列赛首战29投15中，轰下全场最高40分的布克遭快艇严防，此役虽仍有20分进帐，但整场比赛16投5中，整体投篮命中率并不理想，加上全队三分球命中率仅2成31，两项因素都是太阳差点在主场翻船的关键。

太阳的潘恩（Cameron Payne）今天扮演奇兵，轰下全场最高29分，加上灌进致胜一球的艾顿有24分、14 篮板的双十成绩，布克获得20分，替补的沙瑞奇（Dario Saric）、强森（Cameron Johnson）各有11分进帐。

乔治此役攻下快艇最高26分，杰克森（Reggie Jackson）斩获19分，祖巴奇（Ivica Zubac）有14分、11篮板的双十成绩，替补的肯纳德（Luke Kennard）则是收下10分。

© 2021 AFP