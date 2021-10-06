节能减碳从日常做起 Google地图将提供省油路线

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（法新社旧金山6日电） 科技巨擘谷歌（Google）今天宣布，将调整旗下购物、交通等工具，包括提供汽车废气排放量较低的行车路线，和线上购物选择节能电器，让气候变迁议题走入使用者日常生活。

谷歌誓言减少公司运营对环境的冲击，并针对永续发展投入资金，包含欲使耗能的数据中心实现碳中和，如今再祭出新功能，让使用者加入减碳行动。

谷歌执行长皮查伊（Sundar Pichai）在向记者介绍最新功能时表示：「透过这些努力，我们的目标是要让永续的选择，成为更容易做出的选择。」

法新社报导，在美国，谷歌的免费地图服务采用人工智慧（AI），告知使用者抵达目的地最省油的行车路线，就算它们不是最快速的捷径，而这一功能明年也将在欧洲上路。

皮查伊说：「当预计抵达时间差不多时，它（此新功能）会预设导向耗油较少的路线，我们相信这功能明年带来的影响，将与减少20多万辆汽车相同。」

谷歌也启动一项计画，利用人工智慧优化城市交通效率，以减少车辆在十字路口怠速熄火的时间。

除预订旅程的航班服务新增班机二氧化碳排放量资讯外，在接下来几个月，谷歌将开始增加有关环保饭店的详细讯息，以便民众可以选择对地球更友善的住宿地点。

谷歌举措也包括将环境影响资讯纳入旗下金融投资或电器购物服务中，并提供更多有关电动车成本效益的深入见解。

皮查伊表示：「对个人而言，这些选择可能让人感觉微不足道，但当将它们与我们的产品相乘，就等于为地球带来莫大改变。」

© 2021 AFP