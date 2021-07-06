芝加哥国庆周末枪枝暴力频传 88人遭枪击14死

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（法新社芝加哥5日电） 美国各地以游行、烤肉和烟火来庆祝国庆日，但在枪枝暴力猖獗的芝加哥，国庆周末却有88人遭到枪击，其中14人身亡。

尽管媒体和警方对芝加哥的枪枝暴力问题关注增加，上周末仍发生这些暴力事件。这个全美第3大城今年看来即将超越2020年纪录到的774起谋杀案，这一年是芝加哥过去20年来，死亡人数次高的一年，甚至超越纽约和洛杉矶的总和。

节庆周末在芝加哥通常特别致命，因此芝加哥市议会成员采取了前所未见的动作，于2日质询芝加哥警察局长布朗（David Brown）长达6小时，逼问警方的因应策略为何。

尽管有了这项会议，芝加哥国庆周末遭枪击人数仍比前一个周末的78人，多了10人。前一个周末遭枪击的人中，有10人身亡。

芝加哥去年国庆4天连假中有87人遭枪击，其中17人身亡，遭枪击人数比今年少，但去年国庆连假比今年多一天，因此今年的连假枪枝暴力问题更为严重。

根据「枪枝暴力档案」（Gun Violence Archive），国庆周末美国各地超过400人遭枪击，至少150人身亡。

芝加哥上周末发生的枪击事件至少有5名儿童中弹，两名警官昨天在芝加哥西城（West Side）试图疏散群众时也遭到枪击，幸未造成生命危险。

布朗今天在医院外说明国庆周末枪击事件的最新消息，其中包括一名5岁女童，以及不同起事件的4名儿童遭到枪击。

「一如我们过去看到太多次，锁定的对象是他人，却是意想不到的目标被击中，而这次是一个无辜的小孩。」

对于枪枝暴力再也忍无可忍，芝加哥暴力最猖獗的社区之一奥斯汀（Austin），当地许多母亲和老祖母，于国庆日周末在一个废弃银行的停车场，夜宿帐篷展开绝食抗议。

这些女性年龄从21岁至71岁不等，其中67岁的达森（Rosetta Dotson）在过去几年发生的枪枝暴力事件中失去她3名侄儿；57岁的吉达（Jackie Guider），她的爱子2016年在芝加哥的大街上，遭抢匪开枪射中头部毙命。

© 2021 AFP