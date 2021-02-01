芝加哥市长：安全无虞 公立学校2月起全面复课

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（法新社华盛顿31日电） 美国芝加哥市长莱特夫特说，芝加哥公立学校「安全无虞」，2月1日起将全面复课，但由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情未歇，教师工会呼吁他们继续从事远端教学。

莱特夫特（Lori Lightfoot）召开记者会时说：「我们期望所有未取得特殊协议的教师明天返回学校授课。」

她说，「对于那些没有回来报到的人，我虽不愿这么做，但我们将不得不采取行动」，她没有提出进一步细节。

莱特夫特说，与高风险家庭成员同住者可以取得特殊协议，她也坚称「我们的校园安全无虞」。

官员表示，芝加哥所在的伊利诺州今天新增2428例确诊、40人病故。

芝加哥公立学校共计有35万5000名学生，为全美第3大学区，仅次于纽约和洛杉矶。

芝加哥公立学校体系（Chicago Public Schools）与这座城市的主要教师工会政策相左，工会对成员表示，鉴于疫情大流行期间的安全隐患，他们应该继续从事远端教学。

莱特夫特说，面对面学习的模式符合美国疾病管制暨预防中心（CDC）、芝加哥卫生当局和伊利诺州的指引。

相关计画也获得美国政府首席传染病专家佛奇（Anthony Fauci）等卫生专家支持。

© 2021 AFP