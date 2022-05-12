芬兰和瑞典加入北约 盟国看好互惠互利

（法新社巴黎12日电） 俄罗斯挥军入侵乌克兰，将芬兰和瑞典逼向北大西洋公约组织（NATO），这个军事联盟可能很快将迎接这两个重量级伙伴，以威慑俄罗斯未来的侵略。

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俄乌战争让许多芬兰人和瑞典人重新思考长久以来对加入北约的反感。芬兰总统和总理今天声明将立即申请加入北约。邻国瑞典也考虑跟进。

芬兰和瑞典自1994年以来，参与北约发起的和平伙伴（Partnership for Peace）计画，加入北约在巴尔干半岛、阿富汗和伊拉克主导的维和任务。

在俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）对欧洲影响力扩张敌意日深之际，芬兰和瑞典的加入扩大北约可动用的军力。

华府智库大西洋理事会（Atlantic Council）研究员迈可（Leo Michel）说：「假如这两个国家加入，将强化北约在北极、北欧和波罗的海的威慑力。」

「他们也能将和俄罗斯有关的地缘专长，运用在北约的决策过程。」

一旦芬兰加入，芬兰的军力对北约将更为重要，因为目前为止，北约成员国和俄罗斯陆地边界直接接壤的国家，只有拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、波兰和挪威。

一名要求匿名的欧洲官员表示：「多了1400公里的边界要防卫。对北约来说，是不小的负担。」

这也是北约自2004年波罗的海三国加入迄今最大规模的扩张。无论乌克兰战争最后发展为何，蒲亭可能会将此视为对俄罗斯势力范围的再次侵门踏户。

美国政治学家、曾经担任美国中央情报局分析员的索尔金（Michael Shurkin）指出：「俄罗斯入侵证明蒲亭愿意不顾国际规范，动用武力侵略。」

「另一场针对俄罗斯邻国的战争不再难以置信。这是这些邻国和他们盟友必须有所准备的重大可能性。」

尤其是芬兰，芬兰曾在1939年遭苏联侵略，似乎亟欲从集体防卫中获益。根据北约创立条约第5条，针对任一成员国发动攻击，均被视为对全体成员国的攻击。

芬兰国际事务研究所（Finnish Institute of International Affairs）全球安全首席研究员沙洛尼尔斯-巴斯特纳克（Charly Salonius-Pasternak）表示，和瑞典一样，「芬兰将取得北约的核威慑力，这是芬兰自身能力所不能及」。

一名欧洲资深外交官表示，在北约内部，这两个新重量级成员可能加入「颇受欢迎」，没人会拒绝他们。

法国军事学校战略研究所（IRSEM）战略研究部门主管尚简-维梅（Jean-Baptiste Jeangene-Vimer）在俄罗斯2月24日入侵乌克兰后即指出，这场战争「大幅强化北约的吸引力，因为它证明了不隶属于北约将容易受到攻击」。

「无论是个别或集体都将更强，而这正是蒲亭欲削弱的力量。」

美国国防部发言人柯比（John Kirby）今天告诉MSNBC，芬兰加入北约将是历史性决定，北约纳入芬兰将不会太困难。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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