芬兰国会将辩论是否入北约

（法新社赫尔辛基19日电） 俄罗斯入侵乌克兰让芬兰政界和民间对加入北大西洋公约组织（NATO）支持度大增，芬兰国会今天将开始辩论是否寻求北约会籍。

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尽管俄罗斯警告，若芬兰与其邻国瑞典加入北约这个军事同盟，俄国就会在波罗的海部署核武，芬兰总理马林（Sanna Marin）仍表示，将尽快针对是否加入欧盟做出决定。

马林上周说：「我想会很快，不出几个星期，不用花好几个月。」

俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，瑞典也在讨论是否递交北约入会申请。

芬兰国会200名议员上周收到政府委托制作的「白皮书」，评估申请北约会籍与其他安全选项的影响，例如增加双边防御协议等。

这份报告未提建议，仅强调芬兰现在虽是北约伙伴，但若不加入会员，就不会享有安全保障。

报告说，芬兰加入北约，防卫的「吓阻效果」会「显着增加」；但报告也说，加入北约将让芬兰担负协助其他北约国家的义务。

芬兰20多年来支持加入北约的比率维持在2成到3成左右，但最近受到俄乌战争影响，民调显示支持度暴增到6成以上。

芬兰媒体搜集的公开发言显示，芬兰200位议员现在有一半支持加入北约，仅约12人反对。其他人则表示，会在详细讨论后表态。

芬兰政府希望在未来几周建立国会共识，议员将听取多位安全专家的意见。

© 2022 AFP