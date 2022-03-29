芬兰安全情报局：考虑是否要加入北约 慎防俄国干预及混合攻击

（法新社赫尔辛基29日电） 芬兰安全情报局今天表示，在考虑是否要加入北大西洋公约组织（NATO）军事联盟之际，芬兰必须做好准备慎防俄罗斯的干预和混合式攻击。

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北欧国家芬兰与俄国有长达1340公里的共同边界，自第二次世界大战结束以来一直维持军事不结盟的路线，以避免激怒东方邻国俄罗斯。

但俄国2月24日入侵乌克兰，让芬兰国内对于加入以美国为首北约组织一事的支持声浪高涨。

芬兰安全情报局（Supo）局长佩尔塔里（Antti Pelttari）表示：「整个芬兰社会，必须对俄国企图影响芬兰在北约问题的决策有所警惕。」

芬兰安全情报局今天发布最新版的恐怖主义威胁报告，强调了「俄国广泛干预和非法监控」的危险，但将分为4级的国家恐怖威胁维持在2级，也就是「升高的威胁」（elevated）。

芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）在这个周末表示，试图加入北约可能会引发俄国采取鲁莽的回应，包括侵犯空域或领土。

芬兰安全情报局警告，芬兰企业需对网路攻击破坏电力供应或其他重要基础设施的威胁「时常保持警惕」。

© 2022 AFP