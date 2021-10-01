芬兰批准替貂接种Covid-19疫苗 创欧洲先例

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（法新社赫尔辛基1日电） 芬兰当局今天表示，已暂时批准一种实验性疫苗的接种计画，将开始替毛皮农场的貂接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

监管兽医活动的芬兰粮食署（Finnish Food Authority）高阶督导卡提能（Liisa Kaartinen）表示，这项有条件的疫苗接种计画「将实施至12月底，届时申请方必须提供进一步数据」。

疫情期间，在没有其他疫苗可供选择的情况下，当局会有条件地批准这类疫苗接种计画。

饲养貂是为了它们价值不菲的毛皮，但貂被发现有感染新型冠状病毒的特殊风险。

芬兰毛皮饲养者协会的研究主任普拉（Jussi Peura）表示：「我们目前已备妥约50万剂疫苗，应该足以让所有貂接种2次。」协会与赫尔辛基大学学者共同研发这款疫苗。

由于临床试验尚未进行，这款疫苗目前无法贩售，仅供芬兰的1000家毛皮农场在严格步骤下施打，以监控并预防病毒传播。

这款疫苗仅在芬兰获得施打许可。芬兰目前并未发现貂感染新型冠状病毒，人与人之间的感染率也在欧盟国家居末。

饲养者协会认为，这是欧盟国家首次批准替貂接种疫苗。

邻国俄罗斯3月曾说，已开发出全球第一款动物用Covid-19疫苗，并已在狗、猫、貂与狐狸身上试验。

貂是目前已知唯一能把Covid-19病毒传染给人类的动物。

© 2021 AFP