芬兰桑拿浴文化 列入世界无形文化遗产

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（法新社赫尔辛基17日电） 芬兰人爱在热气腾腾的桑拿房里放松，这个桑拿文化今天正式纳入了联合国教科文组织（UNESCO）的世界无形文化遗产名单中。

芬兰约有550万人口，估计约有300万间桑拿房，桑拿浴是芬兰的传统习俗，可以追溯至几百年前。对芬兰人来说，常常独自一人或与他人一起在桑拿房中静静冥想，是非常神圣的例行活动，固定上教堂反而很少见。

UNESCO表示：「桑拿文化是芬兰多数人生活中不可或缺的一部分。桑拿文化不只是纯粹洗澡而已，在一回桑拿浴中，人们可以洗涤身心灵，并获得内心的平静。」

在芬兰人家中、公寓楼房、游泳池等地方，桑拿房无所不在，人们在摄氏85度的蒸气中通常会赤身裸体。

多年来，芬兰领导人也常常邀请各国领导人和外国贵宾边享受桑拿浴，边商谈政治要事；冷战时期的芬兰总统吉科宁（Urho Kekkonen）还利用「桑拿外交」奠定与邻国苏联之间关系的基石。

有「千湖之国」之称的芬兰，冬天时人们会将结冰的湖面凿洞，蒸完桑拿后接着在冰冷的湖中游泳，热衷于桑拿的人坚称这样可以增进身心健康。

传统上，桑拿房也是生命开始与结束的地方，1940年代以前，乡村地区的妇女常在桑拿房里分娩，因为这里是家中唯一有热水且能保有隐私的地方。而人去世后，桑拿房也是往生者最后仪式举行的场所。

© 2020 AFP