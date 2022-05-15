芬兰瑞典盼加入 北约官员称会谈朝正面方向前进

（法新社柏林15日电） 土耳其对芬兰、瑞典加入北大西洋公约组织（NATO）表达疑虑，数个北约成员国则盼两国迅速加入，官员今天表示，克服异见的会谈正朝好的方向前进。

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克罗埃西亚外交部长格尔利奇-拉德曼（Gordan Grlic-Radman）抵达德国柏林参加北约外长会谈时说：「我认为会谈正往好的方向前进，我希望今天我们会做最后讨论取得成果，一个能展现团结、表达一致意见的良好结果。」

芬兰与瑞典外长昨天已加入北约外长会谈，有机会直接讨论土耳其反对他们加入的情况。

北约成员国土耳其长期指控北欧国家包庇库德族极端组织，以及土耳其伊斯兰教士葛兰（Fethullah Gulen）的支持者，尤其是拥有众多土耳其移民的瑞典。人在美国的葛兰因2016年一场失败政变遭土耳其通缉。

不过安卡拉同时示意，准备好与芬兰和瑞典讨论相关问题。

卢森堡外长艾索柏恩（Jean Asselborn）坦言「土耳其有时很麻烦」，但能否与芬兰、瑞典面对面克服歧见，「迹象看来不坏」。

斯洛伐克外长柯尔乔克（Ivan Kor?ok）更有信心，表示他「十分肯定我们会找到解决方法」。

对北约成员国来说，确保申请国在提出申请到完成加入前的安全也是重点。德国外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）表示，不应存在地位不明确的时间差，「因此德国政府正在为急速批准进行所有准备」。

莫斯科2月24日入侵乌克兰，让芬兰、瑞典的政坛与民意倒向支持加入北约，以吓阻俄国的侵略意图。

芬兰外长哈维斯托（Pekka Haavisto）昨天强调，在芬兰提出申请到完成加入前，北约成员国尽可能「宣布明确支持」芬兰的安全十分重要，凸显当前局势紧绷。

© 2022 AFP