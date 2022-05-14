芬兰终于决定加入北约 边境居民松一口气

（法新社芬兰罗瓦涅米14日电） 乌克兰战火连天，在距离俄国仅有一湖之隔的芬兰罗瓦涅米（Hiivaniemi），73岁的坎里奥（Martti Kailio）在家里总把猎枪放在随手可及之处。

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他说：「我实在太愤怒了，即使我已不再是可以当兵的年纪，我还是会带着上膛的枪率先志愿走上战场。」

对于许多居住在芬兰东部边境的居民而言，芬兰可能加入北大西洋公约组织（NATO）令他们松了一口气。

坎里奥说：「我们早就该加入（北约）了，现在没理由再拖下去。」

芬兰与俄罗斯接壤长达1300公里，过去一直避免加入军事结盟组织。

然而在东边强邻2月入侵乌克兰后，芬兰政坛与公众的意见已大幅改观，转向支持加入北约。芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）和总理马林（Sanna Marin）12日发表联合声明，主张芬兰必须「立即申请加入北约。」

对于部分芬兰人而言，俄国入侵乌克兰令他们回忆起1939年苏联红军入侵芬兰的冬季战争（Winter War）惨痛经历。

如同乌克兰，当时人数居于弱势的芬兰军队发起顽强抵抗，造成苏军重大损失。尽管如此，战争依旧以芬兰割地告终。

72岁的蓝塔拉（Veli-Matti Rantala）家中农场位于Suokumaa，距离俄国边界仅短短路程。他拿着一顶锈迹斑驳的钢盔，谈起当年发生在四周森林里的战斗。

他说：「我再也不会太过担心局势，因为现在我们要加入西方了，援助正在路上。」他认为，芬兰加入北约「势在必行」。

59岁的教师里基宁（Jaana Rikkinen）住在瓦伊尼卡拉（Vainikkala），距离俄国边界仅数百公尺，从小听着湖泊对岸俄国边界卫队的动静长大。

里基宁的叔舅在当年战争中阵亡，她对于芬兰现在决定加入北约同样感到「松口气」，尽管她先前对北约曾持怀疑态度。

她回忆道，即使战争已经结束，依旧时常有人非法越境，来到她家附近。

2001年，有一名俄国逃兵越境闯入她邻居家，与警方驳火后自尽。

里基宁担心，一旦俄国情势恶化，恐怕会有更多人越界而来。

尽管这个地区曾有过这段历史，当地居民日常生活其实与湖对岸的俄国人互动频繁。蓝塔拉说：「虽然大家总是害怕俄国人，但在这里，我们每天都和俄国人有互动。」

他表示，住在边境的芬兰人对俄国很熟悉，也有很多朋友在那里。

在乌克兰战争爆发前，里基宁每周会越过边境到俄国去采买，还会到圣彼得堡渡周末，对于俄国人也没什么坏印象。

然而，「现在我们对这些邻居的信任感没有了，边界已经封闭，再去到那边不知道会发生什么事」。

© 2022 AFP