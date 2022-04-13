芬兰讨论加入北约恐触怒莫斯科

（法新社赫尔辛基13日电） 俄罗斯总统蒲亭派兵攻打乌克兰引发邻国紧张，芬兰今天将展开一项辩论，可能导致赫尔辛基寻求加入北大西洋公约组织（NATO），此举势必会触怒莫斯科。

广告 继续浏览后续

芬兰和瑞典长期秉持军事不结盟原则，然而俄罗斯挥军入侵乌克兰引发两国国内民意和政坛风向急遽转变。

由于俄罗斯对北约东扩到自家边界大为不满，芬兰和瑞典试图加入北约势必会被莫斯科视为挑衅之举。

一项由政府委托研究芬兰安全环境「已根本改变」的报告将于今天公布，报告将送交国会，订一周后展开辩论。

这项研究预期将针对芬兰的各种安全选项进行分析，芬兰和俄罗斯接壤边界长达1340公里。

过去长期提倡加入北约的前总理史塔布（Alexander Stubb）相信，申请加入是「必然结局」。

赫尔辛基和莫斯科渊源深厚，芬兰在经历俄罗斯统治150年后，于1917年宣布独立。

二战期间，芬兰军队击退苏联入侵，双方后来签署和平协议，芬兰割让部分领土给苏联。

冷战期间，芬兰保持中立地位，换取莫斯科的不侵略保证。

芬兰对NATO的态度转变，这在几个月前仍难以想像。

芬兰总理马林（Sanna Marin）今年1月才表示，在她任期内芬兰加入北约「非常不可能」。

过去20年来，支持加入北约的芬兰民众持稳在20-30%，但多项民调显示，乌克兰战争导致支持加入北约民众急升至60%以上。

根据芬兰媒体「赫尔辛基日报」（Helsingin Sanomat）汇整的公开声明，国会200席中，已有半数支持加入北约，仅12席反对。

其他议员则表示，他们将在详细讨论后，宣布立场。

申请加入北约必须获得北约全部30个会员国同意，这个程序可能会耗费4个月到1年时间。

不同于芬兰，瑞典并未和俄国接壤，两国已两个世纪没爆发过战争。

尽管如此，瑞典国内支持加入北约的声浪攀升，瑞典国防研究院（Swedish Defence Research Agency）研究主任达斯欧（Robert Dalsjo）表示，瑞典人可能会发现他们和乌克兰的处境相同，虽获得国际同情，但没有军事协助。

不少评论家预期瑞典和芬兰对于是否加入北约将协同行动，但两国领导人强调，两国可能会做出不同决定。

瑞典执政党本周宣布，将检讨评估瑞典长期反对加入北约的立场。

芬兰前总理史塔布告诉法新社，对瑞典的社会民主党（Social Democrats）而言，改变对北约立场，就像是改变宗教信仰一样。「我说的不是从新教徒变成天主教徒，而是从基督徒变成穆斯林。」

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）警告，倘若芬兰加入北约，俄罗斯将采取行动「重新平衡局势」。

芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）表示，俄罗斯可能采取空中、地面，或者混合攻势，而国内支持北约派相信芬兰已有完善准备。

达斯欧表示，「俄罗斯几乎肯定会大声抱怨」，但「我不认为他们会诉诸暴力」。

「然而，从俄罗斯总统（蒲亭）当前的心态来看，我也不能完全排除。」

© 2022 AFP