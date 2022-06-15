芬兰：北约峰会前无共识 入会案恐陷僵局

（法新社斯德哥尔摩14日电） 芬兰总理马林今天表示，如果在6月北约峰会举行前不能与目前阻碍他们申请入会的土耳其达成共识，芬兰和瑞典加入北约可能会停滞不前。

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俄罗斯入侵乌克兰后，芬兰及瑞典这两个北欧国家扭转数十年来军事不结盟的立场，在5月申请加入北大西洋公约组织（NATO）。

然而，任何国家申请加入成员都必须得到北约所有30个成员国一致同意，土耳其已经在申请过程阻挠他们的加入。

马林（Sanna Marin）提及定于6月28日在马德里举行的北约峰会时说：「我认为在现阶段向前发展非常重要。如果我们不在马德里（峰会）前解决这些问题，局势就有停滞的风险。」

马林在访问瑞典时告诉媒体：「我们不知道会停滞多久，但可能会停滞一段时间。」

土耳其指控芬兰和瑞典为非法的库德工人党（PKK）提供安全的避风港，库德工人党被土耳其及其西方盟友列为「恐怖」组织。

马林强调，他们严肃看待土耳其的疑虑，并希望解决这些问题，「如果存在一些误解，就修正这些误解」。

马林在和瑞典总理联合举行的记者会上说：「当然我们正在非常认真地处理所有的问题并举行会谈，但我认为，土耳其也有责任在现阶段找出解决方案。」

北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）13日访问瑞典时说，北约正积极地努力，以「尽快」化解土耳其的疑虑。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

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