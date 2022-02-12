花滑小天后瓦莉娃能否参加冬奥个人赛 14日命运揭晓

（法新社北京12日综合外电报导）15岁的花式滑冰小天后瓦莉娃卷入禁药争议，总部位于瑞士洛桑的体育仲裁法庭今天表示，14日将宣布她能否在北京冬季奥运继续出赛。

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国际检测机构（International Testing Agency）说，瓦莉娃（Kamila Valieva）在去年12月25日由俄罗斯当局采集的尿液样本中，验出对遭禁止的心绞痛治疗药物曲美他?（trimetazidine）呈阳性反应。

俄罗斯反禁药组织（RUSADA）8日曾对瓦莉娃做出暂时禁赛惩处，但在她9日上诉当天即解除禁令。

国际奥林匹克委员会（IOC）、世界反禁药组织（WADA）及国际滑冰总会（ISU）表示，他们将要求体育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）恢复对她的禁赛令。

因瓦莉娃将竞逐15日的个人项目，体育仲裁法庭发表声明说，将在13日召开听证会，并于北京时间14日下午宣布仲裁结果。

瓦莉娃于7日写下新页，成为第一位在奥运完成四周跳的女子选手，替俄罗斯奥会（ROC）代表队顺利拿下团体赛金牌。美国夺银，日本镀铜。

瓦莉娃在6日花滑团体赛短曲项目及7日长曲项目的精彩演出令人惊叹，被视为花滑女子个人赛夺金最热门选手。

若是IOC、WADA与ISU的上诉成功推翻RUSADA的决定，瓦莉娃将无法参加个人赛事。

© 2022 AFP