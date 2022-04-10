花16亿抵国际太空站 首批全民间太空人身负重任

（法新社华盛顿9日电） 第1批全民间太空人团队今天抵达国际太空站（ISS），来自新创企业「公理太空公司」（Axiom Space Inc.）的4位成员，将在停留太空站期间执行25项任务。

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美国国家航空暨太空总署（NASA）盛赞与公理太空以及美国太空探索科技公司（SpaceX）三方合作的任务，是朝地球低轨道（Low Earth Orbit）迈向商业化的重要一步，这么一来，NASA就能专注在更深入宇宙、更雄心勃勃的航行任务。

4人组成的民间太空人团队搭乘「乘龙太空船奋进号」（Crew Dragon Endeavour），于台湾时间8日晚间23时17分自美国佛罗里达州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）升空出发，经21小时飞行，台湾时间9日晚间8时30分左右，在大西洋中部上空约420公里处和国际太空站完成对接。

这支团队由NASA前太空人罗培兹-阿里格利亚（Michael Lopez-Alegria）为首，另3名付费乘客包括美国房地产投资人康诺尔（Larry Connor）、加拿大投资人兼慈善家帕西（Mark Pathy），以及曾为以色列战斗机飞行员的投资人兼慈善家史蒂布（Eytan Stibbe）。

罗培兹-阿里格利亚长达20年的太空人生涯共4次造访国际太空站，上1次是在2007年。

康诺尔今天在NASA网路直播中表示：「我们来到这里体验，但我们也知道自己身负责任。」他说，身为首批民间太空人，他们「必须把事情做好」。

根据各界广泛报导，这趟包括在国际太空站停留8天的太空之行收费为5500万美元（新台币15亿8986万元），太空船返航后将降落在大西洋。

过去也曾有富裕的一般公民造访国际太空站，但「公理太空公司」团队却是首见成员全来自民间。

4人将在国际太空站执行25项研究计画与多项实验，包括使用癌症干细胞培养迷你肿瘤，之后藉着微重力环境加速老化的特性辨识生物标记，盼有助早期侦测癌症。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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