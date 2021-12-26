苏丹万人示威吁回归文人治理

（法新社喀土穆25日电） 苏丹2个月前发生军事政变后，数以万计民众今天集会抗议，呼吁军方「返回军营」，让国家回归文人治理。

广告 继续浏览后续

尽管通讯被切断、安全部队大批进驻，群众仍来到首都喀土穆（Khartoum）街头游行。他们挥舞旗帜、击鼓、舞蹈和欢呼，但不久后就遭安全部队施放催泪瓦斯驱散。

法新社记者看到有伤者被示威群众带走。民运组织「医师委员会」（Doctors' Committee）表示，安全部队朝医院施放催泪瓦斯，攻击医生和伤者。

示威登场前，官员封锁了连接喀土穆和郊区的桥梁，切断电话线并限制网路使用。

医师委员会表示，数周示威期间，至少48人在镇压中丧命。喀土穆州州长警告，安全部队「会对付违法与制造混乱者」。 示威群众聚集在将军柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）10月25日夺权以来、军政府作为总部所在地的总统府前示威。一名女性告诉法新社：「10月25日发生的是政变…我们不会停止示威，直到我们有文人政府为止。」 31岁的穆斯塔法（Othman Mustafa）则说：「我们不只希望军方走人，还希望选择和我们一样、能回应我们需求，给大家平等权利的苏丹人。」 柏罕夺权后，软禁文人总理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）数周，之后迫于国际压力，在11月21日让哈姆杜克复职，并于2023年7月举行选举。

© 2021 AFP