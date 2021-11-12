苏丹政变情势堪忧 联合国警告和平解决时间不多

（法新社纽约联合国总部11日电） 苏丹军方上月解散文人政府，任命新的过渡委员会。联合国发言人今天说，情势发展令人非常忧心；负责苏丹事务的联合国特使也说，和平解决苏丹危机的时间已经不多了。

广告 继续浏览后续

苏丹实质统治者、将军柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）上月底解散总理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）领导的政府，并拘禁这名文人领袖，引发国际谴责声浪。

柏罕今天任命新的过渡委员会，成员名单中排除了要求转为文人统治的主要集团代表。

联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）告诉媒体，「我们明显注意到这些发展，情况令人非常忧心」，希望苏丹尽快恢复民主过渡进程。 他说：「我们希望哈姆杜克总理及所有其他被监禁的政治人物和领袖获释。」

联合国安全理事会今天召开闭门会议讨论苏丹问题，这是先前就排定的会议。

数名外交人员表示，安理会并未发布联合声明，提议召开会议的英国甚至未寻求发表声明，因为俄罗斯支持柏罕。

一名匿名外交官员说，俄国使节在会中表示，俄方认为需要柏罕来维持苏丹稳定。

英国驻联合国大使吴百纳（Barbara Woodward）会后告诉媒体：「我们仍严正关切苏丹军方进一步单方面行动的报导，这类行动违反了宪政宣言的精神和条文。」

吴百纳还说，联合国的苏丹事务特使柏蒂斯（Volker Perthes）在评估报告中非常坦率指出，对话及和平解决苏丹问题的机会正变得愈来愈小。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP