苏丹武力镇压示威活动 至少15死数十伤

（法新社喀土木17日电） 苏丹医疗单位今天表示，安全部队至少射杀15名反政变示威人士，并造成数十人受伤，这是苏丹军方10月25日政变夺权以来，最为血腥暴力的一天。

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亲民主的医师工会透露，自军方掌权以来，首都喀土木（Khartoum）已累计39人在动乱中丧生，北部地区尤其严重；另有数百人受伤。

策划抗议活动的苏丹专业人员协会（SPA）人员表示：「今天这场屠杀强化了我们的口号诉求：与军方之间没有协商、没有妥协、更没有伙伴关系。」

法新社记者报导，自军方接管政权以来，即便电话与网路服务都中断，仍无法阻挡民众走上喀土木街头示威。

示威人士反覆高呼「人民选择文人执政」，并大喊口号反对苏丹军事领袖、实质统治者将军柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）。

参与游行的示威者多半是年轻男女，他们拍着双手大声抗议，接着现场情势丕变，演变成暴力冲突。

目击者说，冲突爆发时，安全部队动用催泪瓦斯，导致更多抗议群众受伤。

警方否认使用实弹，国营电视台说，当局正对相关死伤展开调查。

医师工会表示，大多数死伤者皆遭枪击，「头部、颈部和躯干受伤」，但示威群众并不退缩，站在临时拒马后继续抗争。

法新社记者说，苏丹港（Port Sudan）也爆发示威活动，抗议军事政变终结了民主过渡政府。（译者：纪锦玲）

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