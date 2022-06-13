苏丹船只严重超载沉没 上万绵羊溺毙

（法新社苏丹首都喀土穆12日电） 苏丹一艘载有一万多只羊的船，因严重超载在苏丹红海的史瓦金港沉没，船上人员都逃过一劫，但估计有上万只的绵羊溺毙。

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这艘载运牲畜的船只当时正将动物从苏丹出口到沙乌地阿拉伯，因为超载了数千只动物而沉没。

一名不愿透露姓名的苏丹高阶港务官员说，「这艘名为Badr 1的船今天凌晨沉没，船上载了1万5800只羊，超过载重限制。」

这名官员表示，这艘船只能载运9000只羊。

另一名官员表示，所有船员皆已获救，并对这起事故对经济和环境造成的影响表达担忧。

这名官员说：「沉船将影响港口运作。由于船上搭载的大批动物死亡，也可能对环境造成影响。」

苏丹全国出口商协会的负责人哈里发（Omar al-Khalifa）表示，这艘船数小时后才在码头沉没，意味其「本应可获救」。

协会的牲畜部门负责人塞里姆（Saleh Selim）表示，损失的牲畜总价值「约1400万沙乌地里亚尔 (Saudi riyal)，相当于400万美元」，并证实这些羊只都是在史瓦金港（Suakin）上船。

他说，仅有约700只羊获救，「但它们伤得很重，可能活不久」。

塞里姆呼吁对此展开调查。

上个月，史瓦金港堆货区发生火警，大火燃烧数小时，造成严重损失，目前还不清楚起火原因。

当局已经展开相关调查，但结果尚未公布。

历史悠久的史瓦金港不再是苏丹主要对外贸易枢纽，已被相距60公里、位于红海沿岸的苏丹港取代。

苏丹当局原拟重新开发史瓦金港，2017年与土耳其达成协议，准备修复历史悠久的建筑并扩充码头，然而在长年执政的独裁总统巴席尔（Omar al-Bashir）下台后，相关计画遭到搁置。

苏丹仍受长期经济危机所苦，军事领袖柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）去年发起军事政变后，经济危机越演越烈。

苏丹军方接管政权促使国际祭出惩罚性措施，包括西方政府援助削减，他们要求恢复巴席尔遭推翻后所设立的过渡政府。

© 2022 AFP