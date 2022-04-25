苏丹达佛地区爆发冲突 至少168死

（法新社苏丹首都喀土穆24日电） 援助组织表示，苏丹敌对团体间今天在西部达佛地区（Darfur）发生冲突，造成至少168人丧生，那是当地发生的最新一起夺命暴力事件。

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达佛地区饱受2003年爆发的内战蹂躏，去年10月起弄出人命的冲突开始激增，发生冲突的主要原因包括土地、牲畜、水源和放牧地点等纠纷。

独立援助组织「达佛难民及流离失所者协调总处」（General Coordination for Refugees and Displaced in Darfur）发言人芮盖（Adam Regal）表示，22日爆发的最新战斗发生在西达佛的克林克（Krink）。

芮盖说：「今天至少有168死、98伤。」他也担心死亡总数还会再上升。

该援助组织表示，在两名阿拉伯部落的人被杀害后，武装份子为了报复，攻击了非阿拉伯人的少数民族马撒利特人（Massalit）的村落，进而引爆这波冲突。

22日当天至少有8人因而丧命。

一名马撒利特族的部落领袖今天表示，他在距离西达佛首府日奈那（Geneina）约80公里远的克林克区村子里，看到好几具尸体。

© 2022 AFP