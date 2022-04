苏丹达佛地区爆发冲突 至少168死

(法新社苏丹首都喀土穆24日电) 援助组织表示,苏丹敌对团体间今天在西部达佛地区(Darfur)发生冲突,造成至少168人丧生,那是当地发生的最新一起夺命暴力事件。

达佛地区饱受2003年爆发的内战蹂躏,去年10月起弄出人命的冲突开始激增,发生冲突的主要原因包括土地、牲畜、水源和放牧地点等纠纷。

独立援助组织「达佛难民及流离失所者协调总处」(General Coordination for Refugees and Displaced in Darfur)发言人芮盖(Adam Regal)表示,22日爆发的最新战斗发生在西达佛的克林克(Krink)。

芮盖说:「今天至少有168死、98伤。」他也担心死亡总数还会再上升。

该援助组织表示,在两名阿拉伯部落的人被杀害后,武装份子为了报复,攻击了非阿拉伯人的少数民族马撒利特人(Massalit)的村落,进而引爆这波冲突。

22日当天至少有8人因而丧命。

一名马撒利特族的部落领袖今天表示,他在距离西达佛首府日奈那(Geneina)约80公里远的克林克区村子里,看到好几具尸体。

