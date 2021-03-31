苏伊士运河南段拓宽避免再塞船？埃及排除可能性

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（法新社伊斯梅利亚30日电） 长荣海运巨型货柜轮「长赐轮」（Ever Given）搁浅导致苏伊士运河封闭将近一周一事，让埃及面临未来如何避免类似事件重演的压力，不过埃及当局已排除拓宽运河南段的可能性。

在巴拿马注册的长赐轮23日行经苏伊士运河时遭遇沙尘暴搁浅，船身打斜阻断运河交通。在挖土机和拖曳船持续作业下，长赐轮昨天总算脱困，目前正接受检修。

全球贸易有逾1成取道苏伊士运河，长赐轮昨天虽顺利脱困，但南北两侧累积的约425艘船只恐要多天时间才能完成疏通。

而近一星期的封锁，让埃及面临如何避免类似事件重演的压力。

塞西（Abdel Fattah al-Sisi）和苏伊士运河管理局（Suez Canal Authority）都排除在长赐轮这次搁浅的运河南段进行拓宽工程的可能性，塞西认为这么做并不符合经济效益。

埃及2014-2015年间曾砸80亿美元扩建一部分运河，并在北向部分辟建第2支线。

法国蒙贝列保罗．瓦勒利大学（Paul-Valery University）教授、海运专家米奥塞克（Jean-Marie Miossec）指出，「审慎的作法会是日间仅限油轮和其他超大型船只通行，夜间只放行中小型船只」。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP