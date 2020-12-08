苏富比拍卖 Adidas合作设计鞋款估将飙破100万美元

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（法新社纽约7日电） 一双由Adidas和德国麦森瓷器设计的特别款运动鞋，今天在国际拍卖公司苏富比开拍，这可能是史上第一双飙破100万美元（约新台币2851万元）的运动鞋。

这双皮制的运动鞋，是由麦森瓷器（Meissen）工匠在德国运动服饰大厂阿迪达斯（Adidas）热门鞋款ZX8000上彩绘而成，可望创下运动鞋得标金额史上最高纪录。

今年，这项纪录已被刷新多次，最近一次刷新是在8月的佳士得（Christie's ）拍卖会上，一双运动用品大厂耐吉公司（Nike）的乔丹一代（Air Jordan 1s）球鞋，被以61万5000美元（约新台币1753万元）拍出。

Adidas和麦森瓷器联手打造的这双鞋，并非为供人穿着而生，苏富比（Sotheby's）在售前预估的最高得标价为100万美元。

这双鞋的起标价是1美元（约新台币28.51元），这个设定的目的是要鼓励人竞标，但拍卖商预计最终会以高价位售出。

苏富比电商发展部主管瓦赫特（Brahm Wachter）说：「市场上对这些运动鞋的看法正在改变，它们被视为是艺术品。」

这双鞋的拍卖将在线上进行到12月16日为止，拍卖所得将捐给纽约布鲁克林博物馆（Brooklyn Museum）青年计画。

© 2020 AFP