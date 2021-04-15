苏富比进军NFT数位市场 艺术家Pak作品拍出4.8亿

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（法新社纽约14日电） 在非同质化代币（NFT）热潮逐渐发酵之际，国际拍卖公司苏富比（Sotheby's）首度举办NFT形式拍卖会，拍卖数位艺术家Pak的作品，共拍得1680万美元（约新台币4.8亿元）。

在苏富比进军NFT拍卖前一个多月，竞争对手佳士得（Christie's）才举办一场NFT拍卖会，数位艺术家Beeple「每一天：前5000天」（ Everydays：The First 5000 Days）最终以6930万美元（逾新台币19亿元）的惊人价格落槌。

NFT是非同质化代币的英文缩写，用以认证数位化作品的拥有权，例如动画、影片、照片或音乐，不会遭人伪造或以其他方式进行操纵。

苏富比的首场NFT拍卖与佳士得的线上专场拍卖形式完全不同。

苏富比在Nifty Gateway这个加密货币艺术平台，拍卖数位艺术家Pak创作的无限量作品Cube，作为拍卖其The Fungible系列作品的一环。

从12日开始、为期3天的拍卖会共拍出2万3598件Cube系列作品，总价达1400万美元。Pak以半透明及白色立方体为创作主题，在黑色背景旋转呈现360度视角。

Pak想透过不限制Cube系列作品的销售量来挑战价值和稀有性的观念。苏富比说，约有3080名收藏家已购买他们自己的版本。

Pak还出售两件独特作品，其中一件由单个像素组成，由数位收藏家艾瑞克．杨（Eric Young）以136万美元购得，另一件则是旋转的几何形状，以144万美元落槌。

购买最多无限量作品Cube的人还将获得名为The Cube这项独特作品的所有权作为奖励；The Cube更加详细描绘旋转的六边形。

苏富比这场拍卖可以窥探NFT市场的实力，这个市场每天在Nifty Gateway或OpenSea等数位平台上产生的销售额超过1000万美元。

根据NonFungible.com网站资讯，光是2021年上半年，就已经有价值20亿美元的商品透过NFT市场易手。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP