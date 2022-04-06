苏富比：马拉度纳「上帝之手」球衣拍卖 预计至少1.5亿拍出

（法新社伦敦6日电） 国际拍卖公司苏富比（Sotheby's）今天指出，阿根廷已故足球传奇马拉度纳（Diego Maradona）在1986年世界杯对英格兰之战所穿球衣将拍卖，预计至少以400万英镑（约新台币1.5亿元）拍出。

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马拉度纳在1986年世足8强赛时，带领阿根廷对上英格兰，期间他攻进2分，率队以2比1气走对手，但赛后慢动作显示，他的第1球其实是以手拨进，当时裁判并未发现，从此这一争议进球被称为「上帝之手」（Hand of God）。

在当年赛后，英格兰中场球员霍奇（Stephen Hodge）与马拉度纳交换球衣，从此他拥有了这件臭名昭着的「上帝之手」球衣。

苏富比发表声明指出，将在定于4月20至5月4日举行的线上拍卖期间，在伦敦公开展示这件「上帝之手」球衣。

「上帝之手」球衣预计至少以400万英镑拍出，甚至可能以高达600万英镑落槌，有望打破运动服饰史上最高拍卖纪录。

此前，美国棒坛传奇贝比鲁斯（Babe Ruth）穿过的纽约洋基球衣，曾以564万美元拍出创纪录，「上帝之手」球衣有望再创新高。

马拉度纳于2020年11月因心脏病发过世，享寿60岁。他被誉为20世纪足坛最伟大球星之一，其足坛成就迄今受世人缅怀，但也因为「上帝之手」之役留下争议。

© 2022 AFP