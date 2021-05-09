苏格兰民族党差点过半 独立公投卷土重来

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（法新社爱丁堡8日电） 苏格兰民族党今天第4度赢得议会大选，且仅差1席就能取得绝对多数，党魁施特金（Nicola Sturgeon）表态再次推动苏格兰独立公投，并坚称英国再没立场阻止。

苏格兰民族党（Scottish National Party, SNP）在6日投票中赢得129席议会中的64席，距过半数的65席只差1席。苏格兰民族党寻求过半，好取得推动公投的力量，但英国首相强生先前谴责苏格兰民族党要求公投是「轻率」之举。

苏格兰保守党（Scottish Conservatives）囊括31 席保住第2大党，苏格兰工党（Scottish Labour）赢得22席，接着是苏格兰绿党（Scottish Greens）8席、自由民主党（Liberal Democrats）4席，和2016年上次投票结果几无二致。

这次「超级星期四」地方和区域选举，是英国脱离欧洲联盟（EU）以及COVID-19疫情爆发后首场大型选举，基于防疫安全考量，此次计票比平常缓慢许多。

执政的保守党（Conservative Party）此次在英格兰表现优异，甚至拿下工党传统票仓，威尔斯议会则仍为工党天下。

但各界焦点仍是苏格兰，苏格兰民族党盼藉此投票争取民众对「二次独立公投」（indyref2）的支持。

施特金表示将和绿党联手，可望如虎添翼让议会里支持独立成为多数，还说「不管是强生或其他人，都没有民主正当性阻止苏格兰人选择自己的未来」。

施特金已订定时程，打算等疫情过去后于2023年底前再次发动独立公投。

2014年时的独立公投以45%对55%落败，但苏格兰民族党认为2016年英国脱欧公投通过后，情势已出现重大变化，因此想再推二次公投。

© 2021 AFP