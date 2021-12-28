苏联解体30周年 俄国第3次发射新型安加拉火箭

（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯第3次发射新型安加拉（Angara）A5重型运载火箭，并声称发射「成功」。本月适逢苏联解体30周年，安加拉系列火箭是在苏联垮台后俄罗斯首枚研发问世火箭。

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俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）27日晚间宣布，新世代安加拉A5火箭已携带模拟酬载，从俄国北部的普列塞茨克（Plesetsk）发射。这款火箭于2014年首度升空，这次是第3度发射。 俄罗斯联邦太空总署发表声明说：「我们恭喜军事太空部队，以及整个俄国太空产业。」并称这次发射「成功」。

俄罗斯联邦太空总署署长罗戈辛（Dmitry Rogozin）在加密通讯软体Telegram上写道：「加油，宝贝！」对发射成功消息表达欢迎。

安加拉火箭是依一条从西伯利亚贝加尔湖（Baikal Lake）流出的河流命名，是苏联瓦解后俄罗斯打造的首款新系列运载火箭。

安加拉系列火箭旨在取代1960年代开始服役至今的质子（Proton）系列载运火箭，后者近几年发生连串发射失败。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）希望这款新型运载火箭将振兴俄国太空产业，并减低对其他前苏联国家的依赖。

© 2021 AFP