苏联间谍工具拍卖 氰化物假牙估计值1200美元

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（法新社美国比佛利山8日电） 美国加州比佛利山（Beverly Hills）本周将举办一场拍卖会，待价而沽的旧物包括苏联时期间谍使用的工具，例如填有氰化物的假牙和内藏相机的菸盒。

位于加州洛杉矶的朱利安拍卖公司（Julien'sAuctions）向来以拍卖好莱坞和流行文化纪念物而闻名，现在准备拍卖许多又开始流行的间谍工具，这些东西在「007」系列经典电影中相当常见，例如隐藏在笔管、菸灰缸和瓷盘之中的麦克风。

朱利安公司的艺廊经营主任佛瑞德里克（KodyFrederick）说：「实际创造出这些东西的人，是微型化的先驱。」

他接受法新社访问时表示，现在每个人都有相机，每个人都可以录音，但拍卖会上的许多间谍工具是来自一个手机和砖头差不多大的年代。

真正的特务可把微型相机装在女用提包内部、皮带扣、鞋刷、鸟箱、图章戒指和领带上，这些装置都将成为拍卖会上的商品。

佛瑞德里克说：「人们很期待从那个还没有数位、只有类比讯号的年代，得到真正独特、与众不同的东西。」

苏联垮台后，很多间谍工具被弃置于东欧，最后流落到美国纽约一座以苏联情报机构「国家安全委员会」（KGB）为主题的博物馆，这座博物馆于2019年1月开张，2020年就因新型冠状病毒疫情而关门。

在本月13日拍卖的古董中，有一颗填有氰化物的假牙，估计可卖出1200美元（约新台币3万4000元）。

拍卖型录说明：「这颗牙可以某种方式咬碎，好让被逮的特务在必要时自杀，避免被刑求或被套出话。」

还有一把1978年「保加利亚之伞」（Bulgarianumbrella）的复制品，预期拍卖价在3000美元到5000美元之间。这把伞当年在冷战时期，于伦敦毒死了保加利亚异议人士马科夫（Georgi Markov）。

不过，有些原本公告要拍卖的物品，在加州枪械法的限制下被撤回，包括可发射子弹的唇膏和笔。

间谍游戏爱好者仍可在拍卖品中找到一些用来储存敏感胶卷或文件的秘密装置，例如袖扣、高跟鞋、挖空的硬币，甚至一个「直肠隐蔽胶囊」。

© 2021 AFP