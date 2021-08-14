若不先通过基建案 9位民主党人扬言反对社安计画

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿13日电） 美国9名温和派民主党籍联邦众议员今天表示，若基础建设法案不能先通过，将阻挠总统拜登具里程碑意义的社会福利改革计画通过，此举凸显民主党内在经济政策上的分歧。

9名温和派民主党众议员致函众院议长裴洛西（Nancy Pelosi），表示除非让规模达1.2兆美元（约新台币33.4兆元）的基建案率先立法通过，否则他们将反对为3.5兆美元社会安全网计画铺路的预算决议案。

将资助在全美兴建道路和桥梁的基建案，上周于参议院获得跨党派支持通过，成为拜登政府的重大胜利；这项法案尚需众议院审议通过。

裴洛西一直指望先通过社会安全网计画，她已召集国会议员从夏季休会中返回，并在8月底表决这项预算决议案。

但9名温和派民主党籍众议员在这封给裴洛西的信中说，美国家庭生计岌岌可危，无法再承受更多月的延宕，基建案应率先通过立法，他们写道：「是该将铲子插进土里，让人们开始工作的时候了。」

白宫先前在新闻稿指出，参院通过的基建法案在未来10年间平均每年可增加约200万个「收入诱人」工作机会。

尽管民主党在众议院握有优势，但如果这9名民主党人跑票，也足以使预算决议案无法通过，对这项拜登任期内的重大计画之一带来威胁。

裴洛西办公室尚未对此立即发表回覆。

© 2021 AFP