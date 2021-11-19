若彭帅性侵案未获调查 WTA主席：愿退出中国市场

（法新社北京19日电） 世界女子职业网球协会（WTA）主席赛门（Steve Simon）说，如果中国女将彭帅的安危依然成谜，且她提出的性侵指控没有获得适当的调查，他愿意撤出在中国的赛事。

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曾获温布顿（Wimbledon）网球锦标赛与法国公开赛（French Open）女双冠军的彭帅，本月稍早在中国社群媒体指控前中国国务院前副总理张高丽在他们分分合合的恋情中，「强迫」她发生性行为。

她的贴文马上遭微博删除，之后35岁的彭帅音讯全无，让外界更担心她的安危。

之后，WTA呼吁拿出她人还平安的证据，且有愈来愈多网球明星关注彭帅案例，包括日本好手大直美（Naomi Osaka）、塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）与美国好手小威廉丝（Serena Williams）。

WTA主席赛门告诉美国有线电视新闻网（CNN），为了确保彭帅人身安全，即使丧失数以亿计美元的业务，他也在所不惜。

赛门说：「我们绝对愿意撤回我们的业务，并处理随之而来的所有后果，因为这绝对比业绩更重要。」

他说：「女性必须受到尊重，而非审查。」

© 2021 AFP