若美国债务违约 联准会警告：经济严重受损

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（法新社华盛顿22日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）今天呼吁国会议员立即调高美国债务上限，警告政府债务违约将对经济造成「严重损害」。

鲍尔在联准会为9月会议做总结时说：「至关重要的是，必须及时提高债务上限，让美国能在到期时付款。」他又说，还不出钱引发的后果，「不是我们可以想像的」。

鲍尔提出这番警告前，6名前财政部长也敦促联邦参议院「立即」克服障碍，以免华府债务违约引发有害后果。美国过去不曾发生过债务违约。

然而，他们同声呼吁尽快提高债限的建议似乎被人当作耳边风，参院在野党共和党领袖已坚拒与执政的民主党人合作调高债务上限。

美国官员警告，这会导致金融市场陷入混乱。

民主党把持的联邦众议院通过议案，希望暂停执行债务上限到明年11月期中选举，并拨款让政府得以运作至今年12月3日。

不过，这项议案目前卡在参院，参院必须在本月30日前采取行动以免政府关门，并避免10月中下旬再度面临必须暂停执行债限的期限。

鲍尔警告：「没有人应该理所当然地认为联准会或任何人能在美国无法偿债的情况下保护市场或经济。」

前述6名卸任财长分别任职于前总统卡特（Jimmy Carter）、小布希（George W. Bush）、柯林顿（Bill Clinton）与欧巴马（Barack Obama）政府，他们在致国会两党领袖的信中写道，就算只是短期债务违约，仍会威胁到经济成长。

他们警告：「这会引发市场动荡、重挫经济信心的风险，使得美国人无法获得重要服务。」

他们还说：「破坏对美国充分信任和信用的信心，将造成非常严重的伤害，这样的损失是很难弥补的。」

他们说，维护美国「不可动摇的信誉是极为重要的责任」。

不过，法新社提到，共和党籍参院领袖麦康奈（Mitch McConnell）持续把债限当作抗议现任总统拜登支出计画的政治手段。在共和党籍前总统川普执政时期，麦康奈曾支持提高债务上限。

麦康奈今天在参院议场说：「如果华府的民主党人想要强渡关山，迳自通过不顾后果的数兆美元支出计画，也大可自行调高债务上限。」

川普执政期间暂停实施债务上限规定，为期2年，今年8月1日恢复实施，上限订在28.4兆美元。

© 2021 AFP