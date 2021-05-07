若获欧盟批准 德拟8月前向12到18岁施打疫苗

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（法新社柏林6日电） 德国卫生部长史巴恩今天说，等到欧洲监管机关批准可向年轻族群施打时，德国将在8月底前向所有12岁以上青少年提供COVID-19疫苗。

史巴恩（Jens Spahn）在柏林与地方卫生首长会谈后说，「如果疫苗如同预期获得批准，如果没有发生预料外的事」，政府将在夏季向所有12到18岁青少年提供疫苗。

欧盟药品管理局（European Medicines Agency）本周表示，在美国提出类似要求后，欧盟也开始评估向12到15岁民众提供美国辉瑞与德国BioNTech共同研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的施打成效。

辉瑞疫苗目前仅获欧盟批准用在16岁以上民众身上，但可能授权向儿童施打，被视为是往达成群体免疫的关键一步。

德国已表示，打算在6月时让所有成人接种疫苗，不必再依循谁可率先施打的优先顺序。

史巴恩今天也说，英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）的COVID-19疫苗（即AZ疫苗）现可立即向所有人提供。

由于担忧年纪较轻接种者出现血栓，德国先前建议仅向60岁以上民众施打AZ疫苗。

德国疫苗接种原本进展缓慢，后来在4月加快施打，上周单日已有超过100万人接种。根据官方数据，截至今天，德国约有30.6%的民众已经注射第一剂。

根据德国国会今天通过的法律草案，已完成接种COVID-19疫苗的民众，不再需要遵守宵禁与接触限制。

最快在本周末前，染疫康复的民众也可不用受到防疫规定约束。

© 2021 AFP