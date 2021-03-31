若都戴驱鲨装置 估50年间澳洲可少1063人被咬

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（法新社巴黎30日电） 研究人员今天指出，若让民众系统性使用专为驱逐鲨鱼而设计的电子装置，估计未来50年可预防1000多人在澳洲海域遭到名列顶级掠食者的鲨鱼袭咬。

法新社报导，根据研究人员发表在「皇家学会开放科学」（Royal Society Open Science）期刊的报告，若在鲨鱼攻击相对常见的其他地区也系统性使用驱鲨电子装置，则可能避免的咬伤和咬死案例会远远更多。

这篇研究报告由一群海洋生态学家发表，他们检视120年来在澳洲记录到的鲨鱼攻击事件，从中寻找规则及发生频率。

他们发现，有些「咬袭率」的变化可由周期性圣婴和反圣婴气候现象来解释。咬袭率指的是一段时间内鲨鱼攻击事件相较于人口的比率。

科学家将这些气候变化的未来预测及人口预估增加规模纳入考量，计算出在澳洲的冲浪者、泳者和潜水者若全都配戴驱鲨装置，可因此避免遭咬袭的人数。

结论是从现在到2066年，共有1063人可免于沦为鲨鱼强有力双颚的受害者。

澳洲阿得雷德（Adelaide）福林德斯大学（Flinders University）全球生态学教授布莱德夏（Corey Bradshaw）告诉法新社：「这个结果令我们惊讶，尤其以人均为基础来看，今日被鲨鱼咬的机率已算低。」

© 2021 AFP