英业者打造低轨卫星网路 借助俄罗斯发射电信卫星

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（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）今天表示，联合号火箭今天搭载36枚英国电信卫星，从俄罗斯远东地区的「东方太空发射场」（Vostochny Cosmodrome）升空。

总部设在伦敦的OneWeb，目前正在打造低轨卫星网路，加入和科技富豪马斯克（Elon Musk）与贝佐斯（Jeff Bezos）等人的竞赛，利用卫星在世界上偏远角落提供快速的网路服务。

俄罗斯联邦太空总署发布的影像显示，联合号火箭在今天格林威治时间2时47分升空。火箭升空以及和卫星脱离的过程「一切正常」。

OneWeb在推特发文说：「我们可以证实我们的第六分离程序完成，超过一半以上的卫星已经脱离。」

OneWeb计画打造一个由650枚卫星支援的网路，在明年以前让全球商业网路服务上路。

OneWeb的前6枚卫星是在2019年2月法属圭亚那库鲁（Kourou）太空中心，由俄罗斯的联合号火箭搭载发射。

OneWeb去年在哈萨克贝康诺太空发射场（Baikonur Cosmodrome）发射68枚卫星，同年12月又在俄罗斯东方太空发射场发射36枚。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP