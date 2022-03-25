英传奇歌手艾尔顿强庆75岁

（法新社伦敦25日电） 英国传奇歌手艾尔顿强（Elton John）今天过75岁生日，虽然他正在进行最后一次世界巡演，但矢言会继续创作音乐。

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原名德怀特（Reg Dwight）的艾尔顿强从1970年代开始走红，拥有「鳄鱼摇滚」（Crocodile Rock）、「风中之烛」（Candle in the Wind）和「火箭人」（Rocketman）等诸多热门名曲，并以「狮子王」（The Lion King）和「火箭人」两度获得奥斯卡最佳原创歌曲。

他也投身抗爱滋运动，替慈善组织募集数以百万计英镑，并于1998年获得英国女王伊丽莎白二世授封爵士。

艾尔顿强表示，他通常不是一个怀旧的人，但3/4世纪真的是一个「里程碑」。

「我今天绝对会找时间仔细回顾，庆幸我拥有美好家人、朋友与事业。」

他表示：「到了75岁还能如此热爱我的事业，我感到无比幸运－我对于创作音乐依旧充满精力，对于每一天能够表演、聆听，以及讨论音乐仍感到兴奋。」

艾尔顿强在全球销售超过3亿张专辑，并于上月与英国歌手杜娃黎波（Dua Lipa）合作，发行他睽违16年登上英国排行榜第一名的单曲Cold Heart。

艾尔顿强目前仍在进行2018年展开的「告别黄砖路」（Farewell Yellow Brick Road）全球巡演，预计将演出超过300场。他表示，「现场演唱的刺激感，与50年前登台时一模一样」。

他也说：「我有很多要传承给新世代粉丝与歌手的东西，我下定决心要回报曾经给了我这么多的音乐产业。」

为了纪念75岁生日，艾尔顿强推出「钻石金选」（Diamonds: The Ultimate Greatest Hits）数位重制版本，首度放上音乐串流平台。

他的伴侣费尼许（David Furnish）将于周末主持第30届艾尔顿强爱滋基金会颁奖典礼。

© 2022 AFP