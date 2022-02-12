英俄防长为乌克兰会谈 俄国称双边合作趋近于零

（法新社莫斯科11日电） 俄罗斯国防部长萧依古与英国国防大臣华勒斯（Ben Wallace）今天在乌克兰危机升高之际举行两国防长近10年来的罕见会谈。萧依古说，俄英关系已降到低点。

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英俄两国防长上次会谈已是2013年。俄罗斯媒体引述萧依古说：「不幸地，我们的合作程度趋近于零，且就快跨过零点变成负数，没人希望这样。」

萧依古表示，他欢迎有助降低俄罗斯与北大西洋公约组织（NATO）间关系恶化的各项会谈，但指控西方国家提供大量武器给乌克兰，称这种行为「公然、明目张胆地来自四面八方，莫名其妙」。

华勒斯则在会后记者会中形容两人对话「具建设性且坦率」；他对记者说：「我明确听到俄罗斯政府说，他们无意入侵乌克兰。」

华勒斯还表示，英国仅提供「防御性战术武器」给乌克兰，只要外部国家不入侵乌克兰，这些武器就「绝不会构成威胁」。

华勒斯此行与英国国防参谋长拉达金（Tony Radakin）同行，也会晤俄国武装部队参谋总长吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）。

近来多名西方国家政要相继前往莫斯科，试图以外交途径化解乌克兰危机。俄罗斯目前在俄乌边境集结10万大军，西方国家担心俄国会下令入侵。

英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）昨天才在莫斯科会晤俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov），但两人的会谈似乎并无成果，而是以互相指责告终。

俄罗斯批评英国是对俄方抱持敌意最深的西方国家，双边关系已滑落到前所未见的低谷。

© 2022 AFP