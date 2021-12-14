英俄领袖通话 强生吁蒲亭降低乌俄紧张情势

（法新社伦敦13日电） 英国唐宁街首相府今天表示，首相强生今天与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）通电话，告诉蒲亭应「降低」与乌克兰的紧张情势。

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七大工业国集团（G7）昨天举行外长会议，对俄罗斯在乌克兰边界集结兵力表示关切；强生办公室指出，对于相关疑虑，强生（Boris Johnson）敦促各方透过外交途径解决僵局。

G7在英国西北城市利物浦（Liverpool）举行两天外交首长会议，会中警告莫斯科，俄罗斯若入侵乌克兰「将招致严重后果」。

自2018年3月俄罗斯前双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿在英国小镇索尔兹伯里（Salisbury）遭有毒化学物品攻击，英国下令驱逐数十名俄国外交官后，英俄之间便甚少直接接触。

英方指控俄国意图以冷战时期神经毒剂「诺维乔克」（Novichok）谋杀斯克里帕尔父女未遂。

唐宁街今天指出，强生告诉蒲亭，他对俄罗斯在乌克兰边界集结军队「深表关切」；莫斯科当局声称，在边境部署军队是出于防御需求。

克里姆林宫声明表示，蒲亭谴责基辅「破坏底线」，使用重型武器和无人机攻击，「蓄意加剧前线情势」，回应强生对俄军集结俄乌边境的关切。

蒲亭强调，紧张情势之所以升高，是因为北大西洋公约组织（NATO）成员国积极参与乌克兰军事活动。他呼吁达成国际协议，排除北约组织进一步向东扩张，以及在邻国部署威胁俄罗斯的武器。

英国政府声明说，强生「重申透过外交管道降低紧张情势，并寻求持久性解决方案的重要性」。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP