英保守党议员公开自己跨性别身分 成为国会第一人

（法新社伦敦30日电） 英国保守党议员华立斯（Jamie Wallis）今天站出来公开自己跨性别身分，成为英国国会第一人。华立斯此举获得同党同志和首相强生（Boris Johnson）的支持。

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华立斯写道：「我是跨性别者。或更准确的说，我想要成为。我被诊断出性别焦虑症，而且我从年纪很小的时候就这样觉得。」

现年37岁的华立斯表示：「我从来无意要告诉你们这些。我总是想像我会在大声说出之前离开政坛。」

首相强生赞扬华立斯公开自己是跨性别者需要无比的勇气，这样做可以帮助其他的人。

「我所领导的保守党将给予你和所有其他的人，做自己所需的爱和支持。」

不分党派的国会议员都表达他们的支持。

法新社报导，华立斯是在昨天保守党国会议员全体会议之后决定挺身公开。

不过，英国「独立报」（Independent）披露，强生当时以讽刺在野党关注的跨性别议题方式开场，欢迎党内的议员。

报导中引述强生说：「晚安，女士先生们，或以（工党党魁）施凯尔（Keir Starmer）的方式来讲，出生时被指定为女性或男性的各位。」

强生上周在国会的质询时间卷入跨性别议题的辩论，坚称生物学在性别认定上应扮演关键角色。

「我认为关于男性和女性的区分，生物学的基本事实仍是最重要。」

施凯尔曾说过，「跨性别的女性是女性」，并支持跨性别者基于自己认定的性向取得法律认同，而不是医学上的诊断。

不过，施凯尔的立场却引来女性主义者批评抹杀妇女的权利。

英国于2020年表示，政府不支持未经医学诊断而正式改变个人性别。

© 2022 AFP