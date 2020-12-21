英出现变种病毒株 欧盟专家团：现有疫苗仍有效

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（法新社柏林20日电） 德国卫生部长今天表示，欧洲联盟专家团认为，现有的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗能有效对抗在英国发现，会快速蔓延的新型病毒株。

德国卫生部长史巴恩（Jens Spahn）告诉德国第二电视台（ZDF），「欧洲当局专家会谈内容」指出，「根据我们目前所知的一切」，新型病毒株「对疫苗没有影响」，疫苗「仍具相同效力」。

史巴恩特别提及美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国BioNTech联手研发的疫苗。辉瑞&BNT疫苗已经在英、美等国施打，也即将取得欧盟药品管理局（EMA）核准。

卫生部有发言人表示，欧盟专家团的会议是在今天举行，与会人员包括也包括德国负责疾病管制及预防工作的罗伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）的代表。

为了因应这个新病毒株，部分国家已禁止从英国飞来的航班；法国则表示也将挡下来自英国的民众和所有货运，除非无人随行。

在英国，伦敦已经对部分地区宣布更为严格的防疫规范。

英国首相强生（Boris Johnson）昨天表示，根据初步资料，变种病毒株的传染力可能比原本的病毒高上70%。

世界卫生组织（WHO）表示，变种病毒株方面，丹麦已经发现9例，荷兰、澳洲各有1例；同时，义大利今晚也自1名从英国回来的人身上找到新病毒株的踪影。

德国卫生部发言人表示，担任欧盟轮值主席国的德国，已安排明天召开专家团会议，讨论欧盟如何因应新威胁。

© 2020 AFP