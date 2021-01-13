英加谴责中国施虐维吾尔 相继禁止强迫劳动产品

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（法新社伦敦12日电） 英国与加拿大今天指控中国违反人权，以「野蛮行径」对待维吾尔少数民族，并宣布新规定，禁止进口疑似强迫劳动生产的产品。

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）以强烈字眼谴责，说虐待行为已达「产业规模」。

拉布告诉国会：「这真是恐怖野蛮行径，一种我们原本希望已在另一个时代消失的野蛮行为，但实际上，在我们说话当下，这种行径仍在国际社会一个主要国家发生。」

「我们有道德责任作出回应。」

法新社报导，中国驻联合国大使张军则警告英国，别干预中国内政。

拉布规划数项计画，英国将建立更完善的采购尽职调查指引、将「现代奴役法」（Modern Slavery Act）加入罚款条例、禁止政府与任何不遵守采购规则的企业签订合约，以及推出以新疆为主的出口管制报告。

英国脱离欧盟之后，希望推动「全球化的英国」策略，包括锁定目标制裁违反人权者，目前为止已对俄罗斯、沙乌地阿拉伯和北韩等国家的个人与团体施予制裁。

继英国之后，加拿大也宣布类似禁令，不准进口疑似新疆强迫劳动所生产的商品。

加拿大外交部在声明中表达「严正关切」，说禁令的目标是为防止强迫劳动下生产的「成品或半成品」进入加拿大与全球供应链。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP